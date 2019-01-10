شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الحرب بين الحوثيين والمتحوثيين في تعز وهذه تفاصيل ما يحدث الان "إحصائية أولية للقتلى والجرحى" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر حوثية وأخرى متحوثة في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

ونقل مصدر محلية إن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وأضاف المصدر "أن المواجهات اندلعت عقب خلاف على أحد الأطقم بعد أن رفض المتحوث المدعو " صفوان محمد " تسليم الطقم للمشرف الحوثي في عزلة الاخلود".

وأوضحت المصادر "أن عناصر تابعة للمشرف تمكنت من أخذ الطقم والقبض على القيادي المتحوث وإيداعه سجن مدينة الصالح سيئ الصيت الذي تديره مليشيا الحوثي بالحوبان شرق المدينة".. مشيرة إلى ان الوضع متوتر جدا في الاثناء بين الطرفين وكل طرف يحشد مسلحيه.