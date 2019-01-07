شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من داخل محلات الصرافة .. الدولار والريال السعودي ..يصل الي هذا الحد امام الريال اليمني الان (اسعار الصرف ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء

أسعار صرف العملات في صنعاء اخبار تهمك : السعودية : تعلن عن شرط وحيد لتجديد هوية المقيمين والتابعين من خارج المملكة شاهد: أنغام تثير ضجة بمقطع مؤثر للحظة بكائها على المسرح بسبب شقيقتها غنوة تطورات جديدة في قضية الفتاة السعودية الهاربة.. وتايلاند تعلن اتخاذ إجراء أممي الدولار الأمريكي =515 الريال السعودي =137.20 أسعار البيع الدولار الأمريكي = 525



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