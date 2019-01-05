أعلنت فضائية سكاي نيوز عربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، وصول المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء لحث الحوثيين على الالتزام باتفاق الحديدة

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. غريفيث يصل صنعاء لحث الحوثي على الالتزام باتفاق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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