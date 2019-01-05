شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء «العرادة»..الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً «سيغير الحياة في اليمن» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سفير المملكة السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة إعمار، محمد آل جابر، الجمعة 1 يونيو/حزيران 2018م، إن «الملك سلمان اتخذ قرارا سيساهم في تغيير حياة اليمنيين».

وبحسب وكالة الانباء السعودية «واس»، قال «آل جابر» ان «الملك سلمان وافق على إنشاء مطار إقليمي في محافظة مأرب، سيساهم في تغيير الحياة في اليمن».

وقال: «إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، سيتولى برنامج إعادة إعمار اليمن إنشاء مطار في مأرب».

وأضاف: «سيمكن لذلك المطار أن يربط المحافظة بما يجاورها من المحافظات اليمنية ودول المنطقة، لتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل».

كما أعرب السفير آل جابر عن سعادته وزملاءه في البرنامج بلقاء محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة والسلطة المحلية.