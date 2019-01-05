شكرا لقرائتكم خبر عن المخالفة التي ارتكبها الرئيس هادي واغضبت الامارات فمنعته من العودة الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام إن دولة الإمارات تمنع الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين من العودة إلى عدن.



وأضاف في تصريح لقناة بلقيس إن عودة الرئيس هادي إلى عدن المرة السابقة كانت على إتفاق أن يظل ١٠ أيام فقط في عدن إلا أن الرئيس هادي إستمر لأكثر من شهرين



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