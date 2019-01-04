شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال سعودي يفاجئ الجميع ويواجه وزير التجارة بسبب رسوم المرافقين: قفلتوا المحلات .. شاهد كيف كان الرد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار رجل الاعمال عبدالعزيز العجلان نائب رئيس غرفة الرياض الاسبق الجدل بعد مداخلته في ملتقى الميزانية السعودية حيث هاجم العجلان قرارات الرسوم الخاصة بالمرافقين.

وأضاف العجلان انه بسبب الرسوم الخاصة بالمرافقين حصل انسحاب لبعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واغلاق المحال وعرضها للإيجار اضافة إلى المعروض من الشقق السكنية للإيجار .

من جانبه رد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار على كلام العجلان قائلاً إن عدد المؤسسات قفز من 650 ألف الى 935 ألف مؤسسة فيما ارتفع عدد المستثمرين الاجانب الى 1603 ترخيص خلال السنوات الاربع الاخيرة تبلغ استثماراتهم نحو 76 مليار ريال ومنها استثمارات بملكية كاملة.

واكد القصبي ان المستثمر السعودي هو المستثمر الاهم والاول لانه هو المسوق لاستقطاب المستثمر الاجنبي، مشيرا الى ان الحكومة خصصت 12 مليار لاقراض المنشآت الصغيرة، فيما توجد 10 شركات تقدم التمويل الجرئ، حيث استفادت 242 شركة.

وكان محمد الجدعان وزير المالية رد قائلا ان أي عملية إعادة هيكلة لأي اقتصاد في العالم يتبعها بعض التأثيرات السلبية خاصة عندما تبدأ رحلة الإصلاحات العميقة وهو ما يتطلب العمل مع القطاع الخاص لتجاوز تلك التأثيرات، أيضا هناك بعض القطاعات التي توسع فيها القطاع الخاص بالشكل الذي يزيد عن حاجة الاقتصاد وبالتالي هي قرارات خاصة بالقطاع الخاص فقط.