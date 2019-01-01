شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام للمغتربين اليمنيين صادر عن السفارة اليمنية بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض عن موعد بدأ اجراءات تجديد هوية زائر التي منحتها السلطات السعودية لليمنيين وتأخر تجديدها بعد ان تم وضع اجراءات لتحويلها الى إقامة نظامية . وافادت السفارة في بيان لها إن ” ان الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية لتجديد بطاقة الهوية زائر المنتهية قبل 20 /3 /1440 هجري ستكون على النحو التالي : – (1) قيام حاملي هوية زائر بتسديد الرسوم كاملة مع الرسوم الغرامات عبر الصراف الآلي اعتبارا من يوم الأحد تاريخ 23/4/1440 هجري و حتى تاريخ 4/5/1440 هجري فقط. – (2) تقوم الجهة المختصة باستطاع وتوريد مبلغ رسوم التجديد فقط واسترجاع المبلغ الفائض إلى نفس حساب الشخص ‏الذي قامة بي عملية السداد.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام للمغتربين اليمنيين صادر عن السفارة اليمنية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.