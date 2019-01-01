شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين في المملكة: اعلان جديد وهام مساء اليوم للجوازات السعودية بشأن الرسوم..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية ،أن رسوم التأشيرة لا تسترد، وأن عدم إلغاء تأشيرة السفر يترتب عليه غرامة مالية قدرها ألف ريال. جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي لـ “الجوازات” على استفسار متابع بشأن استرداد مبلغ رسوم التأشيرة إذا لم تستخدم. وقالت الجوازات في ردها: “الرسوم لا تُسترد بعد تنفيذ الطلب والحصول على الخدمة المطلوبة، وفي حال عدم الرغبة في السفر، يلزم إلغاء التاشيرة حيث سيترتب على عدم الإلغاء غرامة مالية قدرها ألف ريال”.

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