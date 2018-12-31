شكرا لقرائتكم خبر عن باسندوة رئيساً لليمن …تعرف على ابرز توقعات علماء الفلك لليمن للعام 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع نهاية كل عام ميلادي وبداية عام اخر يطل علينا اشخاص يتوقعون الاحداث التي سوف تحصل في العالم وبكل تأكيد اليمن ونتيجة للاحداث العاصقة بها تكون محل توقعات في العام 2019

وتتفاوت توقعات علماء الفلك بشأن اليمن كما أننا نكرر دائما ان التوقعات هذه قد تحتمل الصواب أو الخطأ، وهي لبشر مثلنا وانما نضعها بين ايديكم من باب حب الاستطلاع ليس الا

ومن خلال السطور التالية "الخليج 365" يقدم أهم توقعات علماء الفلك لما سوف يحدث في اليمن خلال عام 2019.

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توقعات ماغي فرح لليمن 2019

تشير ماغي فرح إلى أن اليمن ستشهد تحسن كبير في الأوضاع في عام 2019 حيث يبدأ الاستقرار يعود إلى البلاد كما تتطور الحياة الإجتماعية وتبدأ الخطوات في إعادة إعمار اليمن من جديد كما تشير ماغي فرح إلى تطورات اقتصادية ملحوظة تشهدها اليمن هذا العام.

وتتوقع ماغي فرح أيضاً أن يتزايد نفوذ وسيطرة الحوثيين على محافظات وأجزاء كبيرة من اليمن خلال عام 2019 كما سيمتد نفوذهم إلى حد صناعة القرار والتأثير في الأوضاع السياسية باليمن.

وتحذر ماغي فرح من محاولات الإغتيال المتكررة التي تستهدف قتل الرئيس عبد ربه منصور هادي وقد تفلح إحدى هذه المحاولات في الإيقاع به.

توقعات أحمد شاهين لليمن 2019

يشير الفلكي أحمد شاهين إلى إتجاه الأوضاع الصحية في اليمن إلى التدهور حيث لم يستطيع الألاف من المواطنين اليمن إيجاد ما يسد احتياجاتهم من الغذاء والدواء وينعكس ذلك على حياتهم الإجتماعية.

وأشار أحمد شاهين أيضاً في توقعاته بشأن اليمن لهذا العام إلى ازدياد نفوذ الحوثيين وسيطرتهم على معظم المرافق الحكومية باليمن في مقابل تراجع قوى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد أحمد شاهين إلى أن سوء الأوضاع في اليمن سينعكس على استقرار وثبات الدول العربية حيث تقوم جماعة الحوثي بعدد من العمليات الإرهابية التي ستستهدف عواصم بعض الدول العربية.

توقعات مايك فغالي لليمن 2019

تتفق توقعات مايك فغالي بشكل كبير مع توقعات أحمد شاهين بشأن اليمن حيث تزداد الأوضاع السياسية سوء خاصة بعد نجاح الحوثيين في التغلب على قوى التحالف العربي وبسط نفوذها على معظم المدن الهامة باليمن مما يؤثر على الأوضاع السياسية بها.

ويتوقع مايك فغالي أيضاً نشوب العديد من العمليات التخريبية التي تسهدف المرافق والمراكز الهامة باليمن خلال عام 2019 مما يهدد استقرار المواطنين اليمنين ويبشر بنهاية سيئة.

توقعات ليلى عبد اللطيف لليمن 2019

اختلفت توقعات خبيرة الفلك المصرية ليلى عبد اللطيف مع توقعات علماء الفلك الآخرين بشأن اليمن خلال عام 2019 حيث تتوقع ليلى عبد اللطيف أن يعود الاستقرار ويحل في معظم أرجاء اليمن هذا العام وذلك نتيجة طبيعية لنجاح قوى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في التغلب على جماعة الحوثي والقضاء عليهم بشكل كبير.

وتشير ليلى عبد اللطبف أيضاً إلى تطور الحياة الاقتصادية في دولة اليمن خلال عام 2019 حيث تبدأ عمليات الإعمار كما يتجه عدد كبير من الدول إلى تقديم المساعدات إلى اليمن من أجل استعادة استقرارها مرة آخرى.

كما تصر ليلى عبداللطيف ومنذ سنتين الى ان رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة يصبح رئيسا لليمن

وبالاخير نقول كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولوصدقوا وهي مجرد توقعات لبشر وتحليلات للواقع فقط لاغير