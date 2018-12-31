آل باجري والعيدروس يؤكدان عدم صحة ما تم تداوله بهذا الخصوص.. بيان

الخليج 365

أصدرت قبيلتا آل باجري وآل العيدروس بيانا توضيحيا هاما بشأن إعلان مؤسسة السعيد للعقار بتخصيصها عدد "500" قطعة أرض سكنية واقعة في الجهة الشرقية الشمالية لمدينة سيئون للمغتربين العائدين للوطن والذين لديهم تأشيرة خروج نهائي من أراضي المملكة.

وتلقى 'الخليج 365' نسخة من البيان الذي ورد فيه:

إن ماتم تداوله ونشره عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى 'إعلان مبادرة للمغتربين العائدين' وغيرهم الصادر عن مؤسسة السعيد للعقار بتخصيصها عدد ( 500 ) قطعة أرض سكنية الواقعة في الجهة الشرقية الشمالية لمدينة سيئون لإخواننا المغتربين العائدين للوطن والذين لديهم تأشيرة خروج نهائي وما إلى ذلك، لا يمت للمؤسسة بأي صلة.

وبناءا على ما تم نسبه للمؤسسة وعملا بمواد حق الرد والتوضيح والتعقيب لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم '25' لسنة 1990م فإننا نحن آل باجري وآل العيدروس قاطبة لحمة واحدة لن نسمح لأي شخص بالتطاول على أرضنا بالطرق الغير قانونية لتحقيق أغراضه ونحب هنا أن نعيد التأكيد والتوضيح للمغتربين العائدين بشكل نهائي من المملكة العربية السعودية أو من غيرها ، ومن أشهر إليهم بتلك المبادرة وللرأي العام بشكل عام، إن تلك الأراضي الموضحة في هذا الخبر هي من أملاكنا وأن هذا الإعلان جاء لتحقيق أغراض شخصية لاغير ، ولاستغلال قضية إخواننا المغتربين واقحامهم في نزاع لاناقة ولا جمل لهم فيه ، ولنهب أموال المغتربين وتعطيل مصالحهم واستغلال توقف العمل في مختلف المحاكم والنيابات.

إننا إذ نوضح ونؤكد لهم وللرأي العام بأن تلك الأراضي هي ملك من أملاكنا وسيتم اعتراض أي شخص ينزل عليها بخلاف الطرق القانونية ، وحتى لايقع إخواننا المغتربين ضحية مزاعم مؤسسة السعيد للعقار وتجنبا لأية صدامات معهم ودخولهم في نزاعات هم في غنى عنها فإننا نصدر هذا التوضيح للتنبيه للمغتربين العائدين للرأي العام.

وإننا إذ نهيب بالسلطة المحلية التنبه لكل من يسعى لنشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

صادر عن/

لجنة إدارة أملاك آل أحمد بن علي باجري وآل سالم بن علوي العيدروس

بتاريخ2018/12/30

منطقة بور مديرية سيئون