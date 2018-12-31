شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل..مجتهد يفجر مفاجأة غير متوقعة(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن أسباب تعمد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقامة مهرجان “شتاء طنطورة” في محافظة العلا، التي تضم مدائن صالح الأثرية، مؤكدا بأن الهدف الأساسي منه هو التشكيك بصحة حديث نبوي.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اختيار مدائن صالح مكانا لحفل هيئة الترفيه قرار اتخذه ابن سلمان تنفيذا لاقتراح (ع. ر.) لتحقيق هدفين: – إسقاط هيبة الحديث الصحيح حول خطر الإقامة فيها فضلا عن تنظيم الحفلات – تدمير ما بقي من الاحترام الشكلي لعلماء السلطة الذين لهم فتاوى بهذا المعنى”.



مجتهد

@mujtahidd

اختيار مدائن صالح مكانا لحفل هيئة الترفيه قرار اتخذه ابن سلمان تنفيذا لاقتراح (ع. ر.) لتحقيق هدفين:

- إسقاط هيبة الحديث الصحيح حول خطر الإقامة فيها فضلا عن تنظيم الحفلات

- تدمير ما بقي من الاحترام الشكلي لعلماء السلطة الذين لهم فتاوى بهذا المعنى

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل..مجتهد يفجر مفاجأة غير متوقعة(تفاصيل صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.