شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مثير للفنانة ‘‘أحلام’’ من داخل طائرتها الخاصة قبل وصولها السعودية .. شاهد ما ذا فعلت .. ولماذا هاجمتها السعوديات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، للحظة وصولها المملكة العربية السعودية بطائرتها الخاصة.

وفور وصولها إلى مطار جدة، تناولت التمر والقهوة، فضلا عن مقابلتها الفنان السعودي محمد عبده، إذ تبادلا التحية والترحيب.





وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، تعرضت لحملة شرسة من قبل السعوديات، إذ اعترضن على إقامتها لحفل غنائي، وهي التي أعلنت سابقا رفضها التام للسماح بالقيادة للمرأة السعودية.

وأعلنت أحلام، قبل أسبوعين، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن إحيائها لسلسلة من الحفلات الغنائية لأول مرة في السعودية. وأشارت، إلى أن حفلات السعودية، تتطلب تجهيزات كبيرة ويشارك بها أكثر من 150 عازفا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مواعيد الحفلات في الفترة المقبلة.