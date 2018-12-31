تعرف على مدير أمن عدن القادم بلاسم وصورة وسيرة ذاتية كان مرشح قوي قبل الحرب وإندلاعها حال بينه وبين المنصب

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عدن - ياسمين التهامي - نبذة تعريفية عن مجاهد سعيد مرشح أبناء عدن لشغل منصب مدير أمن عدن عقيد ركن : مجاهد أحمد سعيد سعد

محل وتاريخ الميلاد : عدن كريتر 1963م

المستوى الدراسي : ماجستير قانون أكاديمية الشرطة "موسكو"

تاريخ الإلتحاق : 1981 ~ 1982

المناصب : رئيس قسم التحقيق بمديرية بيحان شبوة قبل عام 1990م

مدير فرع مكافحة المخدرات في مطار عدن

رئيس البحث الجنائي في مديرية خورمكسر

رئيس البحث الجنائي بمديرية الشيخ عثمان

قائد شرطة البريقة

قائد شرطة كابوتا

قائد منطقة الشيخ عثمان

مدير مديرية البريقة

مدير مديرية الشيخ عثمان

حاليا قائد شرطة النجدة فرع عدن

الدورات : دورة خارجية إلى فرنسا في مجال مكافحه غسيل الاموال

دورة داخلية في كلية الشرطة في مجال التحقيق الجنائي .

دورة تنشيطة في معسكر ردفان سابقاً . تلقى هدية من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح عبارة عن مسدس لشجاعته المتناهية التي ذاع يها صيته

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