شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل :اعلان جديد وهام لحاملي هوية زائر من اليمنيين الراغبين في تجديد هوياتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تود السفارة اليمنية بالرياض ، والقنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة الإشارة إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل إدارات الجوازات في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لتجديد بطاقات هوية زائر المنتهية قبل 1440320هـ هي على النحو التالي :

(1) قيام حاملي هوية زائر ، بتسديد الرسوم كاملة ، مع رسوم الغرامات عبر الصراف الألي, إعتباراً من يوم الأحد تاريخ : 1440423هـ وحتى تاريخ : 144054 هـ فقط .

(2) تقوم الجهة المختصة باستقطاع وتوريد مبلغ رسوم التجديد فقط وإسترجاع المبلغ الفائض إلى نفس حساب الشخص الذي قام بعملية السداد .

(3) بعد إتمام عملية السداد ، يتم تجديد هوية زائر آلياً ، عبر منصة أبشر ، ولا داعي لمراجعة إدارات الجوازات , وسيتم تسليم البطاقات المجددة عبر البريد السعودي ( واصل ) .

4) سوف يتم البدء بتجديد بطاقات هوية زائر التي أنتهت بعد تاريخ : 20/3/1440هـ. إعتباراً من تاريخ : 14/5/1440هـ وفقاً لنفس الخطوات المذكورة أعلاه .

تأمل السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة من الاخوة اليمنيين الكرام حاملي هوية زائر إتباع الإجراءات ، والخطوات المذكورة أعلاه ، وتجديد صلاحية بطاقاتهم قبل إنتهاء الفترة المحددة لذلك .

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل :اعلان جديد وهام لحاملي هوية زائر من اليمنيين الراغبين في تجديد هوياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.