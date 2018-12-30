شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مرعبة في ماوية .. ضبع (الطاهش) يلتهم رجلاً ليلاً وهذا ماتبقى منه..(صورة مرعبة + تفاصيل الحادثة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدثت هذة الحادثة في محافظة تعز "منطقة ماويه" .أحد اصحاب النوب في الوادي كان يحرس النوب (النحل) الذي يملكه في مزرعته وفي الليل وفجأة هجم عليه ضبع او مايسمى بالعامية الطاهش فأكله وهذا ما تبقى منه ليصحوا الأهالي في الصباح على هذة الحادثة المأساوية والمرعبة

حسبنا الله ونعم الوكيل،

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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