شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم وتوقعات الابراج الأحد 30-12-2018 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

تقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية الأحد 30 ديسمبر 2018، ترصد صفات وسمات الأشخاص التى نتعامل معهم فى الحياة، وتوضح بعض المواقف التى نصادفها فى حياتنا معهم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وإليك عزيزى القارئ التوقعات التى يقدمها خبراء الأبراج وعلوم الفلك فى العالم ليوم الأحد 30-12-2018



حظك اليوم وتوقعات الابراج الأحد 30-12-2018



الاسد



حظك اليوم برج الأسد الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الأسد الأحد 30 ديسمبر 2018، امرأة برج الأسد تعشق الشهرة وتسعى إليها من خلال نجاحها ومشروعاتهما يمكنها العمل فى مجال السياسة بنجاح لقوة شخصيتها وبراعتها فى الحديث والتعبير عن نفسها، ويقدم موقع "عين" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

رغم قوة شخصيتها إلا أنها تحتاج دائما لشريك يشاركها النجاح والحب وتبث له مشاعرها الفياضة.



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

تحب امرأة برج الأسد العيش حياة الرفاهية ويرتبط عملها بذلك ويمكنها أن تمتلك فندقا عائما تعيش فيه وتعمل فى نفس الوقت، أو تعمل فى المجال التطوعى، ويمكن أن تكون ممثلة أو عازفة موسيقى.



حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

مظهر وصحة امرأة برج الأسد هما رأس مالها لذلك تهتم بهما أشد الاهتمام وتمارس الرياضة وخصوصا اليوجا وتحب السفر.



برج الجوزاء



حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30 ديسمبر 2018، مواليد برج الجوزاء يتمتعون بذكاء واضح لكن لا ينجحون فى استخدامه فى حل مشاكلهم العاطفية والاجتماعية لأنهم مثاليون يحبون أن يعيشوا فى المدينة الفاضلة، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

علاقاتم العاطفية تبدأ مبهجة ولطيفة لكن مع مرور الأيام تختلف تماما نتيجة لأن مواليد البرج يطلبون مزيدا من الحب والرعاية والاهتمام من شركائهم وعندما لا تجاب طلباتهم يتحولون إلى النقيض ويتبدل حبهم إلى اللامبالاة.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

مواليد برج الجوزاء علاقاتهم فى مجال العمل غير جيدة لأنهم لا يستطيعون التعامل مع الناس إلا بالمثالية والحب، وغالبا ما يجدون عكس ذلك فى مجال العمل فيتحولون إلى موظفين روتينيون لا يهمهم النجاح بقدر ما يهمهم العيش بهدوء.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

على الصعيد الصحى مواليد برج الجوزاء يعانون من حالات التوتر والقلق نتيجة اضطراب حياتهم وطلبهم للعيش بهدوء لكنه لا تسير الرياح كما تشتهى السفن.



حظك اليوم برج العقرب



حظك اليوم برج العقرب الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج العقرب الأحد 30 ديسمبر 2018، مواليد برج العقرب لديهم الغرور الذى يخيل لهم أنهم فوق الجميع ويتحكمون فى مصائر من حولهم، لكنهم غير ذلك مع المقربين منهم فهم أصحاب شخصية مزدوجة، يقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30 -12-2018



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

الغيرة التى يتصف بها مواليد برج العقرب فى جميع المجالات تدفعه لخسارة علاقاته العاطفية بسهولة ولا يتراجع عنها إلا بعد ما يشعر بالوحدة ولكن بعد فوات الأوان.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

يستطيع مولود برج العقرب الوصول إلى النجاح بسهولة بسبب ذكائه فى مجال المال والأعمال والمضاربة فى البورصة واللعب فى الأوراق المالية لكنه على المستوى الإنسانى غير موفق مع زملاء العمل.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

الاهتمام بصحته هو ما يحرص عليه مواليد برج العقرب بعد الاهتمام بالمال والأعمال.



حظك اليوم برج الجدي



حظك اليوم برج الجدى الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الجدى الأحد 30 ديسمبر 2018 تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التى تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق، ويجعلك ذلك تشعر برضا تام وراحة، ويقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

ربما الوضع يشكو بهتانًا أو جمودًا أو جفاء، فأنت داخل انقباض عاطفى لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجددًا.



حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

إذا هدد هذا اليوم ببعض التراجع فى الأعمال أو بظهور الأمور التى تحرص على سريتها، اترك تلك السلبيات جانبًا وحاول أن تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية.



حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

لا تكن أسير الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهى نفسك بأى شىء يسليك ما عدا الأكل.



حظك اليوم برج الحوت



حظك اليوم برج الحوت الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الحوت الأحد 30 ديسمبر 2018، تستغل الموقف حق استغلال للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة، لذلك ثقتك تلك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك، وتقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

ربما تستدعى بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أى تعديل أو تغيير فى المجال العاطفى.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

حاول أن تتحمس وألا تقع فى القلق وتشعر بأن أفكارك مشوشة، فأنت الذى يثق بنفسه وبقدراته وخياراته ولا يتأثر بأحد عادة.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج للمحافظة على صحة سليمة.





حظك اليوم برج الميزان



حظك اليوم برج الميزان الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الميزان الأحد 30 ديسمبر 2018، أنت تحب روح الجماعة لذلك تكن على اقتناع أن الديناميكية التى تنمو بين الفريق تساعد على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًا إلى النجاح، ويقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى

لا تكن حاد الطباع فى علاقتك مع الحبيب، بل تفهم احتياجاته ومخاوفه وقف إلى جانبه فى أكثر الأوقات حراجة.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

عالج المشاكل التى تواجهك ابتداء من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم وتتخلص من الصعوبات.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى

كن أكثر دبلوماسية فى تعاملك مع المحيطين بك وتجنب ما يثير أعصابك.‏





حظك اليوم برج الثور



حظك اليوم برج الثور الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الثور الأحد 30 ديسمبر 2018، لا تدع الإرهاق والإجهاد يرجعك كثيرًا للخلف، إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء، ويقدم «عين» حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك موقتًا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك، لكنها سوف تمر.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

يكون النجاح عنوانك، وربما يوم ذهبى من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّى فى بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.





برج الحمل



حظك اليوم برج الحمل الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الحمل الأحد 30 ديسمبر 2018، مواليد برج الحمل يحرصون على أن تكون لديهم علاقات جيدة بالآخرين وخصوصا الدائرة القريبة منهم «عين» تقدم حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

قد تصبح علاقتك بالحبيب مستقرة إذاك كان اعتمادكما الصراحة والحوار الهادئ، وتمضيان معًا أجمل الأوقات الرومانسية نتيجة لذلك.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

حاول أن تبحث عن علاقات عذبة وتنظيم اجتماعات مميزة والاحتفال بمناسبة سعيدة مع الزملاء.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

عوارض التوتر التى تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك.



حظك اليوم برج الدلو





حظك اليوم برج الدلو الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج الدلو الأحد 30 ديسمبر 2018، يتميز مواليد برج الدلو بأجواء الصداقة الحقيقية والوقوف بجانب الجميع حتى وإن كان لا يربطهم علاقة قوية، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

كثرة المشكلات مع الحبيب خلقت بينكما جدار عازل لا تستطيع التغلب عليه، عليك التوقف مع نفسك ومراجعة كافة الأحداث.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

عليك الاستعداد دائما لمفاجآت العمل غير السارة، فسرعان ما يتحول الحياة السعيدة إلى حزينة ولكن سيطرة الحزن يضعف قوتك.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

التمارين الرياضية أفضل وسيلة للحصول على صحة جيدة.



برج السرطان





حظك اليوم برج السرطان الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج السرطان الأحد 30 ديسمبر 2018، يتميز مواليد برج السرطان بالصراحة والوضوح مع الجميع فى كل تصرفاته حتى يستطيع المحيطون به التعامل معه بالطريقة التى تليق بهم، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

أسرتك بالنسبة لك هى الأولى فى حياتك ويقدر شريك حياتك اهتماماتك الأخرى التى تقوم بها بجانب الأسرة.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

استطعت مؤخرا التخلص من عملك القديم الذى أصبح غير مناسب لقدراتك.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

الإقلاع عن التدخين أمر شديد الصعوبة فى أوله ولكنك ستشعر بالراحة والصحة فى نهايته.



برج العذراء



حظك اليوم برج العذراء الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج العذراء الأحد 30 ديسمبر 2018، فى وقت الغضب قد يخرج مواليد برج العذراء عن السيطرة وهو ما يجعل البعض يأخذ عنه فكرة سيئة، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

الحياة بالنسبة لك ليست جميعها جيدة لذلك تعمل على ترقب الحياة بسيئاتها قبل حسناتها.



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

المجال الذى خصصت فيه نفسك للعمل غير منتشر لأنه جديد عليك التفكير فى التسويق لتخصصك حتى تحظى بعمل جيد.



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

أنت محب للسفر وهو أحد أسرار تعلمك لمختلف المجالات فى الحياة.



حظك اليوم برج القوس



حظك اليوم برج القوس الأحد 30-12-2018

حظك اليوم برج القوس الأحد 30 ديسمبر 2018، يحافظ مواليد برج القوس دائما على الهدوء ويقوم بمعالجة مختلف المواضيع فى حياته بهدوء، ويقدم "عين" حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى الأحد 30-12-2018



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

حياتك مع شريك الحياة مرتبكة بفضل الأزمات المتراكمة بينكما.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

أزمات العمل لا تنتهى فهى دائمة ولا تنقطع ولا يوجد عمل لا يتوفر فيه المشكلات اليومية.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

تناول الأطعمة الدسمة فى أوقات متاخرة من الليل لا يؤثر فقط على زيادة وزنك، ولكنه يصيبك بقلق قلة النوم وهو أمر يؤثر على الصحة بشكل عام.