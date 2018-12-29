شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ”أبو ظبي” تفاجئ الجميع وتتخذ قراراً ”صادماً” لليمن وسلطنة عمان..! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير “بوغانم” بأن حكومة أبو ظبي قررت فصل 450 موظفا من الجنسيتين العمانية واليمنية وتوظيف أبناء الإمارات الشمالية بدلا منهم، مؤكدا على أن حكومة أبو ظبي تعتزم إقالة العديد من أبناء هاتين الجنسيتين لأسباب وصفها بالسياسية.

وقال “بوغانم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومه مؤكده 100% حكومة ابوظبي تقرر انهاء خدمات 450 موظف وموظفه من الجنسيتين العمانيه واليمنيه وتوظيف ابناء الامارات الشماليه وذلك بعد تزايد شكاويهم بعدم وجود وظائف والامر لم يتوقف عند هذا الحد بل تم التساؤول لماذا التفرقه في الرواتب بين الامارات السبع ولماذا لاتكون متساويه..!!”.

بوغانم

@hassanalishaq73

معلومه مؤكده 100%

حكومة ابوظبي تقرر انهاء خدمات 450

موظف وموظفه من الجنسيتين

العمانيه واليمنيه وتوظيف ابناء

الامارات الشماليه وذلك بعد تزايد شكاويهم بعدم وجود وظائف

والامر لم يتوقف عند هذا الحد بل تم التساؤول

لماذا التفرقه في الرواتب بين الامارات السبع

ولماذا لاتكون متساويه..!!

٤٤٦

١٠:٣٥ ص - ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

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٢٤٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

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وأضاف في تدوينة أخرى:” كما..افاد المصدر بأن هناك انهاء خدمات اخرى قادمه لهاتين الجنسيتين العمانيه واليمنيه لاسباب سياسيه ايضا”..!!”.

بوغانم

@hassanalishaq73

· ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

معلومه مؤكده 100%

حكومة ابوظبي تقرر انهاء خدمات 450

موظف وموظفه من الجنسيتين

العمانيه واليمنيه وتوظيف ابناء

الامارات الشماليه وذلك بعد تزايد شكاويهم بعدم وجود وظائف

والامر لم يتوقف عند هذا الحد بل تم التساؤول

لماذا التفرقه في الرواتب بين الامارات السبع

ولماذا لاتكون متساويه..!!



بوغانم

@hassanalishaq73

كما..افاد المصدر

بأن هناك انهاء خدمات اخرى قادمه

لهاتين الجنسيتين العمانيه واليمنيه

لاسباب سياسيه ايضا"..!!

١٩٢

١٠:٣٨ ص - ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

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٨٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

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وبما يؤكد ربما تعمد سلطات أبو ظبي بفصل الموظفين العمانيين، هو ان هذه الخطوة جاءت في وقت يتصدر فيه هاشتاج #باحثون_عن_عمل_يستغيثون قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في سلطنة عمان على مدى أيام.

ولاقى الهاشتاج تفاعلاً واسعاً من قِبَل المغرّدين العُمانين مُطالبين الجهات المسؤولة في الدولة بالالتفات الى واقعهم الصعب، والعمل على إيجاد حلول تتمثل في حصولهم على عمل.



وناشد خريجو الجامعات والكليات السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم عاجلاً وتوظيفهم دون تعجيز أو شروط.

كما وطالب الباحثون عن عمل، أعضاء مجلس الشورى، بأن يكون لهم دور في قضيتهم.