شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الكريمي يعلن صرف مرتبات4جهات حكومية في6 محافظات من ضمنهم صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصرف الكريمي في بيان رسمي له، عن توقيعة اتفاقية مع الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، بشأن صرف مرتبات جميع موظفي الدوله سواء في المناطق المحرره او غيرها قبل حلول شهر رمضان.

وجاء في البيان الصادر عنه : “تلقى مصرف الكريمي خلال الأسبوعين الماضيين عبر صفحة الفيسبوك، الاتصالات الهاتفية وموظفي خدمة العملاء في الفروع كثير من الأسئلة تتعلق بصرف مرتبات الجهات التالية :

1- مكتب التربية تعز الدفعة الثانية

2- جامعة صنعاء

3- الخدمة المدنية

4- مركز الدراسات والبحوث

5- اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم

6- المجلس الاعلى لتخطيط التعليم

7- مكتب التربية الحديدة

8- مكتب التربية البيضاء

وتابع البيان: انطلاقاً من نهج مصرف الكريمي في تقديم خدماته للمواطن وفي استمرارية الخدمة..

تعلن شركة الكريمي عن توقيعها شيك بصرف مرتب شهر لجميع الموظفين في مرافق الدوله بجميع المحافظات.

ولفت البيان، أنهُ سيتم الصرف إبتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 2 مايو 2018م، عبر الفروع الرئيسية في جميع المحافظات على أن تتم عملية الصرف خلال مده أقصاها 10 أيام من تاريخ البدء.

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