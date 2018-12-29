شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن استشهاد «عقيد كويتي الجنسية» تعهد بعدم العودة لبلاده الا بتحرير اليمن - وهذا آخر ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) عن استشهاد عقيد يحمل الجنسية الكويتية ،في انفجار لغم ارضي الخميس الفائت. وبحسب مصادر محلية في المحافظة فقد اودى لغم ارضي بحياة العقيد فلاح بن شافي الهاجري القحطاني في جبهة صابريز بمحور خب الشعف. ونقل مأرب برس عن ذات المصادر قولها «ان الهاجري قدم لليمن مع بداية عاصفة الحزم مطلع العام 2015م، استشعارا بالدور المناط به كعربي وجب عليه نصرة دينه وأخوانه وتطهير اليمن من دنس المد الإيراني الحوثي، فالتحق بالمقاومة الشعبية من قبائل دهم بمحافظة الجوف». واشارت المصادر «ان الهاجري، لم يكن عسكريا، ولكنه احتسب نفسه في مهمة وقضية دينية وقومية، متعهدا على نفسه أن لا عودة إلى بلده إلا بعد تحرير اليمن أو الشهادة في سبيله، وكان آخر كلامه (إما عز ولا عزاء)» وفقا للمصادر.

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