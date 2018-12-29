شاهد.. أنفاق على طريقة حزب الله في منازل المواطنين بالحديدة

نشرت القوات المشتركة في الساحل الغربي مقطع فيديو يوضح قيام مليشيا الحوثي بالحفر الانفاق في اوساط منازل المواطنين على طريقة حزب الله الارهابي. وفي المقطع يوضح قيام المليشيا بحفر الخنادق والانفاق في منازل المواطنين خلال الحرب الدائرة مع قوات الجيش. واستنكر اهالي الحديدة ما قامت به المليشيا من تدمير وحفر في منازل ووجهة دعوة لمساعدتهم في عملية ترميم منازلهم المدمرة.

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