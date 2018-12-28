شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لقوات طارق صالح من مدينة الحديدة وهذه إحصائية أولى بالقتلى والجرحى في صفوف القوات المشتركة حتى الان "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قلت الوكالة الناطقة باسم قوات طارق صالح في الساحل الغربي لليمن قبل قليل خبر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم 4 مدنيين بنيران المليشيات الحوثية مع استمرار خرقها لوقف إطلاق النار لليوم العاشر على التوالي من دخوله حيز التنفيذ في محافظة ومدينة الحديدة.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة لتنظيم إعادة الانتشار برئاسة رئيس فريق الرقابة الأممية باتريك كاميرت لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مصدر عسكري "وكالة 2 ديسمبر" باستشهاد أحد أفراد قوات المقاومة المشتركة وإصابة اثنين آخرين بقذائف هاون أطلقتها المليشيات الحوثية عند الساعة الخامسة و41 دقيقة مساء الخميس على محيط مجمع سيتي ماكس التجاري بمدينة الحديدة.

وأضاف أن المليشيات الحوثية استهدفت عند الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباح اليوم الخميس مواقع المقاومة المشتركة وقرى المرازيق في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5 وقذائف ار بي جي، كما عاودت عند السابعة والنصف صباحاً والتاسعة و24 دقيقة والعاشرة و57 دقيقة استهداف وقرى المرازيق ومواقع المقاومة المشتركة في الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5، و12.7.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات الحوثية أطلقت عند العاشرة صباحا قذيفة هاون إلى جولة المطاحن داخل مدينة الحديدة.

وأصيب أحد أفراد المقاومة المشتركة الجندي نايف زيد إبراهيم قميري برصاصة قناصة المليشيات الحوثية المتمركزة في محيط سوق الحلقة عند الساعة الثانية عشر و18 دقيقة ظهر الخميس-وفقا للمصدر العسكري.

إلى ذلك قالت مصادر محلية أن مدنيا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأة، الخميس، برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي أطلقت وابلاً من الرصاص الحي من تباب رملية شرق قرية العثامية في منطقة الجبلية، نحو قافلة نازحين كانوا في طريقهم نحو مدينة التحيتا ما أدى إلى استشهاد رجل خمسيني العمر، فيما أصيبت امرأة أربعينية بعيارٍ ناري في رأسها، إلى جانب إصابة شخصين آخرين بجروح متوسطة.

وكان الجنرال باتريك كاميرت رئيس اللجنة الأممية قد شرع في مهامه منذ وصوله الحديدة الاثنين الماضي بمساعي تنفيذ اتفاق ستوكهولم المصادق عليه من مجلس الأمن والذي يتضمن انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري ومن مدينة الحديدة في 7 من يناير الجاري.