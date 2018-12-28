شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الريال اليمني ينهار بشكل كبير ..تعرف على السعر الاخير للريال اليمني امام العملات الاخرى وبعضها تعدت حاجز ال1500 وحققت أرقام قياسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الريال اليمني لانتكاسات متعددة خلال الفترة الماضية وانهار بشكل كبير امام العملات الاجنبية.

ورغم ان الريال اليمني تعافئ بشكل نسبي بداية الشهر الحالي ، الى انه مازال مهددا بالانهيار من جديد بسبب توقف الموارد المحلية للبلاد .

ولعل ابرز العملات الاجنبية التي انهار امامها الريال اليمني هي الريال السعودي والدولار الأمريكي ، لكن بجانبها حققت ثلاث عملات عربية ارقام قياسية امام الريال اليمني.

موقع «صوت المغتربين» يرصد لكم اليوم اسعار صرف هذة العملات الثلاث التي تصدرها الدينار الكويتي حيث بلغ سعر صرفه اليوم الخميس 1732 ريال يمني للبيع ، و1714 ريال للشراء

وحل بالمرتبة الثانية الريال العماني والذي بلغ سعره اليوم امام الريال اليمني 1371للبيع و1357للشراء .

وقد حل الدينار البحريني في المرتبة الثالثة حيث بلغ سعره اليوم 1370 للبيع و1346 للشراء