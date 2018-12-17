إعلان موعد وقف إطلاق النار في الحديدة

أعلن مكتب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، مساء اليوم الإثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية والحليفة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد، سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة.

وبحسب بيان المكتب، "سيدخل وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، بالتوقيت المحلي".

وتابع البيان أن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، من المنتظر أن تبدأ عملها بشكل فوري لترجمة الزخم الذي تم تحقيقه في السويد إلى إنجازات على الأرض".

كما يشمل الاتفاق إخلاء سبيل آلاف من المعتقلين لدي الطرفين (الحكومة وجماعة أنصار الله) وتبادل للأسرى، إضافة إلى إيصال مساعدات إنسانية لمحافظة تعز.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير المقبل، جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية، ضمن جهودها للحل للسياسي للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.