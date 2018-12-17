محمد العرب لقائد التحالف الأمير فهد بن تركي: هذه ما تعلمته منك

وجه الإعلامي محمد العرب رسالة إلى قائد القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود.

وقال العرب في تغريدة مرفقة بصورة تجمعه مع الأمير فهد بن تركي: تعلمت منك ان القائد الذي لا يتقدم جنوده ليس اهلًا للقيادة...وان القيادة بلا حكمة انتحار ..وان القائد يتألم عندما يصاب احد جنوده.

وأضاف: تأكدت بعد مرافقتك انك نادر شامخ مهاب مؤثر شجاع حكيم ...الفريق الركن الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز ...فخر المؤسسة العسكرية العربية وفارسها الاستثنائي.