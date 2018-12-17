أنباء عن إقالة الميليشيات لعبدالحافظ السقاف من إب

أفادت أنباء أن الميليشيات الحوثية أقالت مدير أمن محافظة إب المعين منها العميد عبدالحافظ السقاف.

وذكرت المصادر أن الميليشيات عينت القيادي زيد المساوى مديراً للأمن بدلاً عن السقاف، لكن مصادر اخرى قالت ان الخبر لم يتم تأكيده من مصادر رسمية.

وكانت الميليشيات اعتقلت قبل ايام مساعد مدير أمن إب التابع لها ثم أفرجت عنه في وقت لاحق ولم تبين اسباب الاعتقال.