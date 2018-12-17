شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات تابعة للإمارات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب مدني في اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم الإثنين بين قوات تابعة تابعة للحكومة الشرعية وبين قوات "النخبة الشبوانية" المدعومة من الإمارات.



وقال مسؤول أمني بمدينة عتق إن اشتباكات اندلعت مساء اليوم الاثنين القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية وبين قوات النخبة الشبوانية أصيب على إثرها أحد المواطنين.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات اندلعت أثناء قيام القوات المشتركة بعملها في تأمين المدينة ومنعها لحمل السلاح، أثناء مرور طقمين تابعين للنخبة وعلى متنها مسلحين مدنيين الذين رفضوا التوقف، مما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين.





وأكد المصدر أن المحافظ قام بالتدخل والتوجيه بانسحاب قوات النخبة من موقعة الحادث بعد اجتماع بالطرفين.