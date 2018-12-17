استشهاد ركن هندسة العسكرية السابعة بمواجهات مع المليشيا شرق نهم

استشهد اليوم الاثنين ركن شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية السابعة العميد ركن طاهر حميد خلال مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق صنعاء . وقالت مصادر "الخليج 365" إن ‏العميد ركن طاهر حميد قائد شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية السابعة استشهد اليوم خلال مواجهات خاضتها قوات الجيش ضد مليشيا الحوثي في قلب وميمنة جبهة نهم . وأكدت المصادر إن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش والمليشيا في محيط مركز مديرية نهم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية .

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