إعلان أممي حول موعد بدء الحديدة.. بيان المبعوث

أصدر المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث بياناً تضمن اعلانا اممياً عن موعد دخول هدنة الحديدة بعد خروقات الحوثي. وقال المبعوث في بيان يعيد نشره بيان حول تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يسري وقف إطلاق النار في الحديدة في تمام الساعة 00:00 يوم 18 كانون الأول / ديسمبر 2018 بالتوقيت المحلي. وسوف تباشر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض.

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