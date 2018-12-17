تكريم 20 عامل نظافة متميز بجامعة حضرموت.. صور

"تحت شعار يداً بيد لحماية البيئة " أقامت الدفعة العشرون "دفعة حماة البيئة " بقسم العلوم البيئية بجامعة حضرموت حفلاً تكريمياً لعمال نظافة المكلا المتميزين برعاية رئيس الجامعة أ. د محمد سعيد خنبش وبالتعاون والتنسيق مع كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت وذلك في القاعة الحمراء برئاسة الجامعة .

حيث تخلل الحفل بفقرات متنوعة افتتح بآيات قرآنية ووصلات غنائية قدمها طلاب الدفعة ومسرحية توعوية هادفة حول النظافة كانت بمشاركة طلاب ثانوية فوه للبنين بالمكلا .

وفي الحفل ألقى نائب مدير مشروع نظافة المكلا القائم بأعمال المدير أحمد درويش بازياد كلمته نقل فيها تحيات المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الذي لم يتمكن من الحضور لسبب سفره إلى الخارج ومن ثم قدم شكره والتقدير لطلاب العلوم البيئية على تفعيل حملتهم يداً بيد لحماية البيئة وعلى تكريمهم عمال النظافة المتميزين والمجتهدين.

وأفاد قائلاً بأننا عاهدنا أنفسنا لخدمة حضرموت وأهلها وخصوصاً مدينتنا المكلا لتكون مدينة نموذجية نظيفة خاليه من الاوساخ والمخلفات التي تسبب الأوبئة والأمراض ، متمني للطلاب التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .

وفي ختام الحفل تم تكريم 20 عامل نظافة بالمكلا بشهادات تقديرية وهدايا وحافز مالي من قبل طلاب الدفعة وأساتذة ودكاترة الجامعة ونائب مدير مشروع نظافة المكلا .

حضر الحفل عدد من أساتذة وعمادة جامعة حضرموت ومنتسبي صندوق النظافة والتحسين.