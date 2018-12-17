اللواء بن بريك يلتقي فرقة المسرح الوطني بساحل حضرموت

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وعضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وبحضور نصيب أحمد العامري رئيس القيادة المحلية بحضرموت السابق بإعضاء فرقة المسرح الوطني بساحل حضرموت وذلك صباح اليوم الأثنين، في مقر اقامته بالعاصمة عدن.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول أهمية المسرح في اتجاه القضايا الهامه منها قضية الجنوب ودور المجلس الإنتقالي الذي كان له كلمة الفصل في قضية الجنوب.

إذ تحدث المخرج السينارست عبدالهادي عمر التميمي عن مشاركة فرقة المسرح الوطني بحضرموت في المهرجان الوطني للمسرح بالعاصمة عدن عن مسرحية " اغراء السنابل "إذ كان حديث المسرحية عن اتخاذ القرار والثبات وارتباطها بقوة المبداء دون الخضوع للإملااءت.*

وفي نهاية اللقاء شكر اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وعضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي أعضاء فرقة المسرح الوطني على هذه الزيارة وحثهم على استمرارية العمل المسرحي للتغيير إلى الأفضل.

تجرر الإشارة أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشاركة فرقة المسرح الوطني بساحل حضرموت في مهرجان عدن الشارقة التي تنظمة وزارة الثقافة بالعاصمة عدن.