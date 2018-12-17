البحسني لقناة الشرعية: التحالف لم يدعمنا عسكريا وحسب

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، خلال لقاء الزميل صالح البخيتي بع على قناة الشرعية اليمنية، أن حضرموت هي رمز السلام في الجمهورية وتتطلع لمستقبل أفضل بفضل كوادرها ورجالها المخلصين.

وقال محافظ حضرموت إن كل المحاولات العابثة التي تحاول استهداف المحافظة وأمنها وإستقرارها وتنميتها باءت بالفشل بفضل العيون الحضرمية الساهرة الصادقة لما أوكل إليها.

وتحدث السيد المحافظ عن الأوضاع التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى أن حضرموت تضررت كثير جراء الإنقلاب الحوثي الذي تسبب في شلل عجلة التنمية في ربوع الوطن.

وأشاد البحسني بالدور الإيجابي الذي لعبته دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الإسهام بإعادة وتطبيع الحياة في حضرموت.

وأكد السيد المحافظ خلال اللقاء أن دول التحالف لم تقتصر على فرض السلام وإعادة الحياة في بلادنا بقوة السلاح، وحسب، ولكن من خلال دعمها السخي اللامحدود الذي تمثل بشكل جلي في المهرة، متجها الى حضرموت، كما أكد البحسني أن دول التحالف تولي أهمية إعادة وإعمار اليمن اهتماما خاصا في كل المحافظات المحررة والتي سيتم تحريرها مستقبلا وليس محافظة دون أخرى.