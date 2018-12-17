باعوم يناقش الوضع الصحي بالمهرة وسبل تطويره

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم اليوم مع مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد في العاصمة عدن الوضع الصحي بالمحافظة والسبل الكفيلة لتطويره وتحسين مستوى الخدمات الصحية وخطوات التغلب على المشكلات التي تواجه عمل المكتب في ظل الظروف الحرجة والإستثنائية .

واستعرض مبارك أبرز الاشكالات التي تواجه القطاع الصحي وتحول دون تنفيذ خطط وبرامج المكتب، وأهم الأحتياجات الطارئه التي تحتاجها المحافظة من أدوية ومستلزمات طبية ، مطالباً الوزارة والمنظمات الداعمة التركيز على برنامج صحة الطفل والصحة الإنجابية في المحافظة لما يشكلة من أهمية كبيرة.

مطلعاً معالي الوزير على طبيعة الوضع الوبائي الذي شهدت المهرة في الآونة الأخيرة والجهود المبذولة لمكافحة الأوبئة وأنتشار الحميات بعد أعصار لُبان وعلى وضع المستشفيات والمراكز الصحية واحتياجاتهم .

ومن جانبه أشاد باعوم بالنشاط الدؤب والمستمر لقيادة المكتب وقدرتها على تخطي الكثير من الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وحفاظها على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وما قدمته من أجراءات أستباقية لمواجهة وباء الملارياء والحد من إنتشاره والدعم والاهتمام الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت في تسيير عمل المكتب وتحسين مستوى الخدمات الصحية .

مؤكدا لأن الوزارة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم لمكتب الصحة بالمهرة في جميع الجوانب المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على واقع الخدمات الصحية والكادر الطبي.

ووجـه باعوم بتوفير وحدة ملارياء تشمل 70 مضخة رش متنوعة وسيارتين لبرنامج الملارياء بالمحافظة وكميات من الأدوية والمبيدات الحشرية من ضمنها مبيدات الأثر الباقي ذات اامفعول القوي والتي تستمر فعاليتها لـ 9 شهور.