جثث مرمية حتى الساعة.. المقاومة الوطنية تكشف مصير الهجمات الحوثية بالحديدة

كشف الناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية العميد صادق دويد مصير الهجمات الحوثية التي نفذتها الميليشيات المدعومة من إيران أمس في محافظة الحديدة . وقال العميد دويد في تغريدة رصدها الخليج 365 بحسابه الشخصي مساء اليوم: حاولة بائسة للالميليشيات الحوثية ليلة أمس لإستعادة أجزاء من المناطق المحررة بمدينة الحديدة منيت بالفشل الذريع". وأضاف العميد دويد أنه على إثرة المحاولة سُحقت عناصرهم و مازالت جثثهم مرمية حتى الساعة". وكانت الميليشيات نفذت هجمات مكثفة في الحديدة رغم الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة ودارت مواجهات عنيفة.

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