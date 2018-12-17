بالفيديو.. الحكومة تحسم الموقف من القوات الأممية وتكشف وظيفة باتريك

حسمت الحكومة الشرعية الموقف مما تردد عن السماح لقوات أممية بالانتشار في مدينة الحديدة بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كامرت.

جاء ذلك في تصريحات وصفت بالقوة لوزير الخارجية خالد اليماني في مقابلته مع قناة الفضائية اليمنية، تحدث عن تعيين جنرال أممي، وكم عدد القوة؟وهل هذا يعتبر تنازل اعن السيادة؟.

وكشف اليماني ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس هادي عندما حذرة الرئيس من تواجد قوات دولية؟ وماذا عن ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا، والقوائم الذي قدمت من الطرفين؟.