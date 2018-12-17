الكعبي: لن يكون للحوثي أي سلطة في الحديدة وإلا فالقوة جاهزة

أكد الخبير والمحلل العسكري خلفان الكعبي أن على الحوثي الانسحاب من مدينة ومحافظة الحديدة بناء على اتفاق السويد ما لم فإن القوة جاهزة لإخراجه.

وقال الكعبي في تغريدات رصدها الخليج 365 اليوم: محمد البخيتي من قناة روسيا اليوم يقول الاتفاق لم ينص على العودة إلى المجلس المحلي في الحديدة لعام 2014 ،انما يقول إلى المجلس المحلي المقصود من يحكم الحديدة الآن،لن يكون للحوثه اي سلطه في الحديدة بحسب الاتفاق وإلا فالقوة جاهزه، زمن المماطلة انتهى،مقاتلينكم عليهم الخروج من الميناء.

وتابع أن "التأويلات التي يروج لها الحوثيون للاتفاق لا قيمة لها لأن الاتفاق واضح ،الساعة 12 منتصف هذه الليلة هو اول اختبار للاتفاق ، مع بدء تطبيق الاتفاق لا يوجد آلية مراقبة وبالتالي لا ندري كيف سيتمكن المبعوث الأممي من تحديد الطرف الذي لم يلتزم بدون وجود مراقبين على الارض".

وأضاف "من الملاحظ ازدياد اطلاق الصواريخ من قبل الميليشيات على مأرب والمدن الحدودية ،هذا يتطلب رد فعل قوي ،وتحريك الجبهات الساكنة جبهة نهم وصرواح ، قادة الشرعية الميدانيين ولائهم يجب ان يكون للوطن (اليمن) وليس للاحزاب ،المقاومه المشتركه في الساحل الغربي سطرت اروع البطولات وقدمت التضحيات".