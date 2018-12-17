إسناد: تأهيل الموانئ اليمنية أحد أبرز أهداف العمليات الإنسانية الشاملة

أعلن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والتابع لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أن تأهيل الموانئ اليمنية أحد أبرز الأهداف لعمله. وقال المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن تأهيل الموانيء اليمنية أحد الأهداف الأساسية لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وأشار إلى منحة الرافعات السعودية لمينائي عدن و المكلّا ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في #اليمن والتي تهدف لزيادة حجم الواردات الإنسانية والتجارية إلى الموانئ اليمنية.

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