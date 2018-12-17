العدوان يصعد من عملياته العسكرية على الحديدة مع اقتراب وقف اطلاق النار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

في الوقت الذي تعلن فيه الأمم المتحدة بدء سريان وقف اطلاق النار بمحافظة الحديدة ابتداء من يوم غدا بناءا على مشاورات السويد، شهدت مدينة الحديدة وضواحيها خلال الـ24ساعة الماضية قصفاً بمختلف أنواع الأسلحة من مرتزقة العدوان وسقوط جرحى مدنيين بينهم طفل في حالة خطيرة.

وبحسب مصادر محلية فقد اسفرت الغارات والقصف عن اصابة 6 مدنيين بينهم طفل بحالة خطرة إثر اعتداءات قطعان الغزو والنفاق على عدة مناطق في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت بأن مدينة الحديدة لم تشهد تصعيداً كبيراً كالتصعيد الأخير منذ قرابة الشهر ، لافتا الى أن إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لم تصل إلى محافظة الحديدة منذ زيارة المبعوث الأممي للمحافظة.

الى ذلك أكدت ادارة الصحة العامة بمحافظة الحديدة بأن مستشفيات الحديدة والمراكز الصحية في المحافظة تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومن المقرر أن تبدأ الهدنة في الحديدة غرب اليمن منتصف، ليل الاثنين الثلاثاء، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة ، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، مشترطا عدم كشف هويته: أن الموعد هذا يأتي لأسباب “مرتبطة بالعمليات” على الأرض.

وأعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الاثنين، أنها تعالج مصابين في المواجهات في الحديدة، معربة عن قلقها جراء استمرار أعمال العنف في المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين السكان إذا تمر عبر مينائها غالبية المساعدات والمواد الغذائية.

وكتبت المنظمة في تغريدة بموقع “تويتر”: “تواصل فرقنا على الأرض علاج المصابين من العيارات النارية والقصف والغارات الجوية”.