شكرا لقرائتكم خبر عن جالية نيويورك تنهي قضية قتل بين أسرتين يمنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عبدالغني اليوسفي

نيويورك- 16/ديسمبر2018م

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جالية نيويورك تنهي قضية قتل بين أسرتي آلــــــ السلامي والشليلي.

أنهى صلح قبلي تقدمه رئيس الجالية اليمنية الأمريكية في ولاية نيويورك الأستاذ/فتح ناجي علايه,وبحضور الشيخ/ علي ناجي التويتي, والشيخ/ أحمد الجمري, والشيخ/ ياسين العبادي,مستشار رئيس الجالية اليمنية الأمريكية للشئوون الدينية والشاعر, ياسر عبد الكريم عاطف, عضو الهئية الإدارية في الجالية والأخ/ صالح السهيلي,قضية قتل بين أسرتي آلـــ السلامي والشليلي, وفي الموقف رحب الشيخ/ صالح الجهيم, بالحضور وقال في كلمة مقتضبة ارحب ترحيباً حاراً بالحضور القادمين من ولاية نيويورك كلاً باسمه وصفته وخاطب الحضرين قائلاً لهم وكما تعلمون بان المجني عليه قتل بالخطاء على يد ابن الشليلي ونسأل الله له بالرحمة والمغفرة وواصل حديثه قائلاً لوا كان يعرف بانه وجد مثقال ذرة في القتل عمداً لن يتم التنازل مهما كانت الظروف وواصل حديثه مخاطباً الحضور إن مجيئكم إلى منزلي بطلب الصلح له رمزية كبيره وشأناً عظيماً و من هذا المكان أعلن بالنيابة عن موكليني زوجة وأولاد المجني عليه وبحضور أخيه غمدان... العفوا عن الجاني ولد الشليلي, إستناداً لقولة تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" ولا نريد منهم أي شيء يذكر الا ماكان للحق العام وسوف اتواصل مع المحامي وأخبره بالتنازل والصلح ليتمكن من إتخاذ الإجراءات المتعلقة بخروج الجاني من السجن بموجب هذا الصلح لان الصلح خير وعلينا ان تراحم ونتعاون على فعل الخير لان الدال على الخير كفاعلة والله من وراء القصد.

كما إلقيت في المناسبة موعضه دينية للشيخ/ ياسين العبادي,وأخرين من مشايخ وأمة المساجد تحث الناس على إصلاح ذات البيان لان في الصلح خير... كما القيت قصيدة شعرية للشاعر/ياسر عبد الكريم عاطف,تعبر عن إصلاح ذات البين والعفوا عند المقدره.. حضر الصلح جمع غفير من وجهاء وأعيان ومشايخ ورجال الدين وأمة المساجد في ولاية ميتشغان الولايات المتحدة الأمريكية.

من باب قولة تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ!