شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحل جمعية خيرية تموّل أنشطة "الإخوان" في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بقرار وزاري بسبب مخالفات رفعتها إدارة الجمعيات الخيرية.

وكانت الجمعية المنحلة قد وقعت اتفاقية مع وكيل محافظة تعز المولي للإخوان عبدالقوي المخلافي، لإنشاء مدينة سكنية لـ"أيتام الشهداء"، وحدثت خلافات بينه وقائد المحور خالد فاضل الذي اعتبر نفسه المخول بتوقيع الاتفاقية مع الجمعية.

ووقعت الاتفاقية، في مدينة عدن، جنوبي اليمن، في أغسطس 2018 بحضور سفير اليمن لدى دولة الكويت علي منصور بن سفاع، لبناء مدينة سكنية تضم 300 وحدة سكنية، بكلفة 1.400000 دينار كويتي.

وبعد أسبوعين، فقط، من توقيع الاتفاقية، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، جاسم العون، أنه في آخر يوم للحملة، وصل مجموع التبرعات إلى مليون و121 ألف دينار كويتي، متمنياً أن يصل المبلغ إلى مليون و395 ألف دينار، وهو تكلفة المرحلة الأولى للمشروع، حسب قوله.

وكان ممثل الجمعية في اليمن قد افتتح جامعة خاصة، في مدينة تعز، بعد أن أوقف دعم إذاعة محلية تتبع الإصلاح، كان يمولها من تبرعات الجمعية في الكويت.

وتعمل دول خليجية من ضمنها الكويت على تجفيف منابع الدعم المالي لتنظيم الإخوان في عدة دول منها اليمن.