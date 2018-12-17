الحديدة.. الجيش يكسر أعنف هجوم للمليشيا ويوقع عشرات القتلى بصفوفها (فيديو)

تصدت قوات ألوية العمالقة ولواء الزرانيق اليوم الاثنين لهجوم شنته مليشيات الحوثي شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد .

وتمكنت القوات من قتل وجرح أكثر من 150 من مليشيات الحوثي علاوة على اغتنام اسلحة متنوعة من عتاد المليشيات إثر تصدي القوات لهجوم شنته المليشيات شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية أن القوات تمكنت من التصدي للهجوم التي شنته مليشيات الحوثي وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والارواح حيث سقط 150 من مليشيات الحوثي بين قتلى وجرحى .

واضافت المصادر ان المليشيات حاولت الهجوم بشكل إنتحاري في محاولة يائسة منها لاحراز تقدم لكن يقضة ابطال قواتنا كانت لهم بالمرصاد .

وأكدت المصادر أن القوات اغتنمت العديد من الأسلحة والذخائر المتوسطة والثقيلة أثناء إفشال الهجوم الانتحاري الذي دفعت به مليشيا الحوثي.