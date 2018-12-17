تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء، الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 07:00 صباحا. رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول :14:00 ظهرا. رقم الرحله 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 05:00 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 09:30 صباحا. رقم الرحله 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 07:00 صباحا. الوصول :13:30 ظهرا. رقم الرحله 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 15:00 عصرا. (توقيت مومباي). الوصول: 16:30 مساء.

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