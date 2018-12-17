الرئيس اليمني: ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام إلى السويد لحقن الدماء

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مشتركاً لمستشاريه، ورئيس وأعضاء الوفد المشارك في مشاورات السلام التي عقدت في السويد، برعاية أممية.

واستعرض الرئيس اليمني في اللقاء، الذي حضره نائبه، ورئيس الوزراء اليمني، مجمل التطورات التي شهدتها بلاده على مختلف المستويات، ومنها ما يتصل بالأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات، والدعم والإسناد من دول تحالف دعم الشرعية، حسب ما أرودت وكالة الأنباء السعودية.

وقال هادي: "انطلاقاً من حرصنا الدائم نحو السلام الذي ننشده، وقدمنا في سبيله التضحيات الجسيمة، واستجابةً لمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجهود المجتمع الدولي، وقبل كل ذلك دور الأشقاء في دول التحالف العربي، ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام في السويد، وقبله في محطات عده في جنيف، وبيل، والكويت، لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن لتحقيق السلام".