الجوف تناقش ألية ملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار

بحث لقاء برئاسة وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ منع التلاعب بالأسعار بحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ناصر مثنى وعدد من تجار الجملة للمواد الغذائية بمديرية الحزم.

وقال الحاشدي إن السلطة المحلية حريصة على الحد من احتكار المواد الغذائية وتحديد وتثبيت أسعار المواد التموينية والأساسية، وضرورية إنزال قائمة لأسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية على أبواب المحلات ومراجعتها أسبوعيًا.

كما بحث الاجتماع مدى التزام شركة النفط في إيصال كميات الغاز المخصصة للمحافظة، وتوزيعها على المحافظة وفقا لآلية التوزيع وبناء لاحتياجات كل مديرية، وأقر الاجتماع مخاطبة شركة الغاز بصورة عاجلة بتوفير الكمية المتبقية من المخصص للمحافظة، والتي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين في مادة الغاز.