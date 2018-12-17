الجيش الوطني يجبر الحوثيين علي التراجع في مواجه عنيفة غربي محافظة تعز

اندلعت مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني اليمني، وميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقنبة غربي محافظة تعز.

ودارت المواجهات في مناطق الثمبية، والنبيع، وجبل البرقة، بعد محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة، كما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، اليوم الإثنين.

وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

من جهة أخرى، قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بقذائف الهاون، منازل المدنيين في منطقة جواعة بالمديرية ذاتها، مما تسبب في وقوع أضرار جسمية بممتلكاتهم.