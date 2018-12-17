بحاح يزور مؤسسة حضرموت للاختراع ويشيد بإنجازاتها

أجرى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح، زيارة استطلاعية لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالمكلا للاطلاع عن كثب على اعمال واختراعات الشباب المخترعين.

وكان في استقباله المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس المؤسسة مستمعاً منه إلى الأنشطة والبرامج التي تقدمها المؤسسة للشباب المخترعين في المجالات المهنية والتقنية والفنية لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في صناعة الافكار التي تلامس متطلبات المجتمع، وتسعى المؤسسة لتحويلها إلى منتجات صناعية وكذلك المشاريع التنموية التي تتطلب الرعاية والتمويل من الجهات المانحة ستسهم في خدمة المجتمع .

وطاف بحاح على أجنحة واقسام المؤسسة متعرفا من خلالها على سير الانشطة التي تنفذها المؤسسة وحاضنات الاعمال ومركز حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية وكذلك نماذج من الاختراعات والافكار للشباب المخترعين في محافظة حضرموت .. مشيداً بالإنجازات التي حققتها المؤسسة من خلال مشاركاتها المحلية والاقليمية في معارض الاختراعات وحصدوا فيها مراكز متقدمة.

ومشيراً إلى أن هذه الاعمال والمشاريع تحتاج من يدعمها لتخرج على أرض الواقع داعياً كافة الجهات المانحة والحكومة والسلطة المحلية ورجال الاعمال والتجار إلى تبني مثل هذه المشاريع التي سيستفيد منها المجتمع مستقبلاً .