مجهولون يغتالون جنديا في شبام بوادي حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، جندي في أمن مدينة شبام بمحافظة حضرموت.
وقال مسؤول محلي إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي، عزل الجابري الذي يحمل رتبة مساعد أول في البحث الجنائي، فأردوه قتيلا.
وذكر أن الحادثة وقعت في حي الحوطة بمديرية شبام.
ولم يفصح المسؤول عن الجهة المنفذة كما لم تعلن اي جهة مسؤوليته عن العملية.
وتشهد شبام والمحافظات الجنوبية عمليات انفلات أمني متواصلة منذ سنوات.
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