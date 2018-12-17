شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز وأهم 7 بنود سيتم تنفيذها غداً الثلاثاء من قبل الأطراف في مدينة الحديدة وموانئها..! – (إنفوجرافيك مفصل بذلك) والان مع التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز وأهم 7 بنود سيتم تنفيذها غداً الثلاثاء من قبل الأطراف في مدينة الحديدة وموانئها..! – (إنفوجرافيك مفصل بذلك) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .