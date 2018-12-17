شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من مشاورات السويد.. الكشف عن مصير “هادي والصبيحي ورجب وقحطان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نص إتفاق تبادل الأسرى الذي وقعت عليه الأطراف اليمنية في السويد الاسبوع الماضي عن بعض أهم السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وفقاً للإتفاق.



وجاء في البند الثاني من الإتفاق الذي انفردت بنشره وكالة الصحافة اليمنية أن كل من “فيصل رجب – محمد قحطان – محمود الصبيحي – ناصر منصور هادي” سيستفيدوا من الإتفاق وسيتم الإفراج عنهم، بموجب الإتفاق الذي نص في أحد بنوده على أنه يجب على كل طرف أن يقوم بتسليم ما لديه من سجناء ومعتقلين أو مخفيين قسرياً أو حتى أولئك الخاضعين للإقامة الجبرية