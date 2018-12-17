الجيش يحرر مواقع مطلة على الخط الدولي بالجوف

حررت قوات الجيش مواقع هامة مطلة على الخط الدولى الرابط بين اليمن والسعودية شمالى محافظة الجوف.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش فى المحور الشمالى للمحافظة بقيادة العميد هيكل حنتف، نفذت عملية عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من السيطرة على ما تبقى من سلسلة "القذاميل" الجبلية الواقعة بين محافظتى الجوف وصعدة.

وأسفرت العملية عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثى، وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.