القيادي الحوثي النوعة ينهب قطعة أرض تابعة للأوقاف في مدينة اب

بسط قيادي حوثي على أرضية تابعة للوقف في مديرية السياني جنوب محافظة إب وسط اليمن في ظل تزايد أعداد المتهبشين لأراضي الوقف في مناطق سيطرة المليشيا.

مصادر محلية أفادت بأن القيادي الحوثي "محمد النوعة" بسط على أرضية تابعة للوقف جوار مدرسة أسماء للبنات في منطقة المرفدين بمديرية السياني وقام ببيعها لأحد المستثمرين الموالين للمليشيا.

المصادر أكدت بأن المستثمر قام باستحداث صبيات وبناء أعمدة في الأرضية التي تقع مقابل إدارة أمن المرفدين الخاضع لمليشيا الانقلاب وهو ما تسبب أيضا بالتضيق على الطريق الاسفلتي العام الرابط بن مدينة القاعدة ومدينة إب.

وفي سياق متصل بأعمال التهبش الحوثية فقد أقدم النافذ المدعو "امين الصلاحي " الموالي لمليشيا الانقلاب بالاعتداء على أرضية تابعة لمشروع مياه المرفدين الأهلي والذي تستفيد منه أربع قرى في مديرية السياني , في مكان قريب من إدارة الأمن الحوثية بمنطقة المرفدين.

وأكدت المصادر قيام "الصلاحي" بمسح الأرضية استعدادا لبيعها وسط حالة سخط واستياء شعبي من ممارسات المليشيا وأعمالها التهبشية طالت أراضي الوقف والمقابر وأراضي المواطنين في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر من العام 2014م.